В Італії запланували показ пропагандистських фільмів РФ "Діти Донбасу" і "Майдан, дорога до війни". Держкіно відреагувало

Про це інформує Держкіно.

Зазначено, що показ фільмів запланували у різних італійських містах впродовж січня-лютого 2025 року. Як вказують у Держкіно, йдеться про пропагандистські фільми російського виробництва "Майдан, дорога до війни" ("Maidan, la strada verso la guerra") та "Діти Донбасу" ("I bambini del Donbass").

Перша стрічка, за інформацією установи, створена державним російським пропагандистським каналом Russia Today, тож викладені у ньому події мають сумнівну об'єктивність, друга ж використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації.

"Дистрибуцією займається організація "Donbass Italia", відома поширенням інших пропагандистських матеріалів. Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою", - наголосили у Держкіно.

В установі також поінформували, що вже звернулися до посольства України в Італії з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації цих фільмів.