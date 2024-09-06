Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України

На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України

Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
10:13
Кіно кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю тривають покази документального фільму росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яким вона хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди"

Зміст

Про це повідомляють на сайті Венеційського кінофестивалю.

У позаконкурсній програмі 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю 5 вересня показали пропагандистський фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war). Стрічка, створена у копродукції Канади й Франції, згідно з описом, розповідає історії російських солдатів, які "допоможуть глибше зрозуміти цю війну". Три покази пройдуть також 6 вересня, а згодом фільм буде показаний на міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Зазначають, що росіянка, яка емігрувала до Канади, потрапила до батальйону російської армії на території України. Трофімова "завоювала довіру піхотинців і на цілий рік долучилася до одного батальйону, який пробирається Сходом України". 

"Те, що вона зʼясовує, далеке від пропаганди та ярликів, які навішують Схід чи Захід: армія в безладді, солдати розчаровані й часто намагаються зрозуміти, за що вони воюють", - йдеться на офіційному сайті престижного кінофестивалю.

Трофімова розповідає, що зосередила увагу "на тих, кого більшість світу раніше не бачила — російських солдатах". 

"Я сподіваюся, що їхні історії сприятимуть глибшому розумінню цієї безглуздої та травматичної війни", - наголосила вона.

В інтервʼю російському пропагандистському виданню "Люди Байкала" Трофімова пояснює, чому вирішила знімати фільм.

"У російських ЗМІ солдати – герої, безликі манекени. А в західних ЗМІ вони всі ґвалтівники та вбивці. Але як можна описувати людину, ніколи з нею не розмовляючи?", - уточнила режисерка.

Трофімова сказала, що "Росіяни на війні" — це не історичний аналіз причин війни, а "реальне свідчення раніше невидимої сторони". "Невидимою стороною" вона називає російських солдатів. Більшу частину фільму знімали на території окупованих Луганської та Донецької областей. Своєю ціллю Трофімова визначила показати світу, що російські військові не звірі, як їх зображають українські та західні медіа, а "звичайні люди у незвичайній ситуації".

"Я не знала, чого мені очікувати від російських військових. І мене найбільше вразило, що вони звичайні люди. Абсолютно звичайні люди у якійсь абсолютно незвичайній ситуації. Мене здивувало, що ми могли сперечатися про якісь політичні моменти — чи скоюють росіяни воєнні злочини, наприклад", - поділилась вона в інтервʼю російському виданню.

Вона також висловила захоплення, що російська злочинна армія "залишається людьми".

"Мене вразило, наскільки вони витримують те, що з ними відбувається. Навколо фізичні поневіряння, розпач, смерть. Але попри це люди намагаються триматися і залишатися людьми", - зазначила Трофімова.

Режисерка, чий фільм просувається на престижному міжнародному кінофестивалі, зізналась, що не бачила "20 днів у Маріуполі", оскільки "не мала часу", але транслює пропагандистські наративи про захист мешканців Донбасу.

"В українців із Донбасу, які воюють у лавах російських військ, — дуже чітка, вмотивована позиція. Набагато більше, ніж у росіян. Що я захищаю свій будинок, мій будинок бомбили, у мене загинуло стільки рідних чи знайомих. А росіяни мають різне бачення. Є хлопці, які йдуть воювати, бо покликала країна. І все, більше нічого не важливо. Є ті, хто вважає, що вони приїхали боронити Росію від експансії НАТО. Є ті, хто не зовсім розуміє, що вони там роблять, і наскільки це все правильно, це багато мобілізованих", - наголосила вона.

Трофімова заявила, що вона - за мир, а люди, які підтримують будь-яку зі сторін, - за війну. Вона вирішила показати російських військових людьми, адже тільки так можна завершити війну.

"Зазвичай журналістам дорікали, що вони олюднюють росіян. Але я не дуже розумію — а що треба розлюднювати? Щоб знову повторилося "Радіо тисячі пагорбів" (радіостанція, ведучі якої закликали до геноциду жителів Руанди у 1990-х роках)? Все це призводить до війни, що триває, і до ще гірших наслідків. Мені здається, що зараз не можна вибирати якийсь бік. Якщо ви вибираєте бік, ви за війну. Ви за війну або з цього боку, або з того боку. А я – за мир. І мені б хотілося, щоб ми бачили одне в одному людей", - додала режисерка.


 

Теги:
Культура
російська армія
кінофестиваль
Війна з Росією
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Дмитро Кулеба
Автор Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.39
  • EUR
    Купівля 45.36
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
10:11
Ексклюзив
Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:03
OPINION
План "Потужні потуги"
09:52
На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
09:32
ЗСУ
У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою
09:13
Ексклюзив
полонені окупанти
"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
08:48
обстріл
Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
08:35
сили ППО
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
08:28
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення: найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках
08:21
втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
08:09
Держдепартамент США
США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ
08:01
OPINION
Яких міністерств вам ще бракує?
07:56
Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини: на Нікопольщині двоє постраждалих
07:42
долар євро валюта обмін
Fitch підвищило рейтинг України в нацвалюті до "CCC+" після реструктуризації боргу за єврооблігаціями
07:29
YouTube не пропонуватиме підліткам відео про вагу та фізичну форму
07:23
Британія траур
Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів
07:10
Україна - США, конгрес
США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters
07:10
Огляд
Микола Дуров
Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров
06:39
Україна Британія
Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн
06:14
Десна
Забруднення річок: речовини дійшли до ділянки Десни у Чернігові
05:55
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 6 вересня
04:23
Оновлено
шахед
ППО спрацювала по "шахедах" на Львівщині. Атака РФ у ніч на 6 вересня
04:16
Зеленський і Путін
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
03:35
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі
02:16
зсу артилерія
Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
01:42
Конор Макгрегор
Зірка UFC Макгрегор має намір балотуватись на пост президента Ірландії
00:52
Вовчанськ, Харківщина
"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ
00:32
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор
00:03
Володимир Зеленський
Підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння: Зеленський провів розмову з Макроном
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
23:09
На Харківщині згоріла майже половина села Студенок
На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання
22:40
Ярослава Магучіх
Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу
22:29
Рамштайн
Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"
22:29
Дональд Трамп
Трамп розповів, яку посаду може отримати Маск, у разі його перемоги на президентських виборах
22:14
зеленський Шольц
Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
22:12
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський: Росіяни на Покровському напрямку за останні 6 днів не просунулись ані на метр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV