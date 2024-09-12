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Головна Культура Канадський кінофестиваль відмовився скасувати показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Канадський кінофестиваль відмовився скасувати показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Катерина Ганжа
12 вересня, 2024 четвер
08:23
Культура

Канадський міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні"

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Про це йдеться у заяві організаторів кінофестивалю.

На думку представників TIFF, оскільки цей фільм є канадсько-французьким копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

"Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єра фільму в Північній Америці відбудеться пізніше цього тижня, як і було заплановано.

"Як культурна інституція, ми відстоюємо право митців та культурних діячів вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та протистояти цензурі. Оскільки кінематографісти, як і всі митці, працюють у динамічній взаємодії зі своїми суспільствами, ми вважаємо, що наша роль як кураторів та презентаторів фільмів має полягати у беззаперечному захисті художнього вираження та зобов'язанні забезпечувати безпечний, відкритий простір для взаємодії, критики та рефлексії над творчістю митців", - зазначено у заяві.

Організатори фестивалю також висловили свою солідарність з українським народом, який страждає через незаконне вторгнення Росії.

"Працюючи з мистецтвом, створеним у цей політично напружений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки, вираження поглядів і мирних зібрань, захищеними Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями", - йдеться у тексті заяви.

Своєю чергою генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив "глибоке розчарування" позицією адміністрації кінофестивалю.

"Важливо не плутати російську пропаганду зі свободою слова. Україна як ніхто інший розуміє демократичні цінності, ми захищаємо їх ціною власного життя, але ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проєкту", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ніколенко додав, що "для Міжнародного кінофестивалю в Торонто ще не пізно ухвалити правильне рішення й скасувати решту показів цього фільму".

"Не надавайте майданчик для поширення російської пропаганди, адже на кону репутація фестивалю", - наголосив дипломат.

  • У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яким вона хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".
  • Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) за намір показати пропагандистську стрічку Russians at war Анастасії Трофімової.
  • Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.
Теги:
Світ
Кіно
Канада
Війна з Росією
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