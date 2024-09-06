На кінофестивалі в Торонто планують представити пропагандистську стрічку Russians at war: генконсул України Ніколенко закликав скасувати показ
Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко виступив з різкою критикою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) за намір показати пропагандистську стрічку Russians at war Анастасії Трофімової
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ми рішуче виступаємо проти спроби використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні", - наголосив Ніколенко.
Аргументуючи свою думку, він зазначив, що фільм, знятий колишньою документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою, яка нещодавно піддала критиці російські звірства в Бучі у своїх виступах у Венеції, "інфантилізує" російських загарбників та звільняє їх від відповідальності за свої дії.
"Зображуючи російських солдатів лише як "пішаків", а вторгнення Росії в Україну - як "мерзенну гру", вона надає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують серйозність і страждання, спричинені російськими військовими діями. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтувань, катувань, вбивств та дегуманізації українців російськими військовими", - підкреслив генконсул.
Він також закликав організаторів кінофестивалю пояснити, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди, "на боротьбу з якою Канада вкладає величезні ресурси".
"Ми вважаємо, що показ фільму Russians at War російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - підсумував він.
Наразі організатори TIFF не прокоментували ситуацію. Фільм "Росіяни на війні" все ще представлений на сайті TIFF.
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У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю тривають покази документального фільму росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яким вона хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".
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Антиізраїльські протестувальники зірвали церемонію відкриття Міжнародного кінофестивалю в Торонто, скандуючи: "Зупиніть геноцид", - під час вступного слова організаторів.
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