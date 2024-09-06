Антиізраїльські протестувальники зірвали відкриття кінофестивалю в Торонто

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, у четвер, 5 вересня, під час показу комедії Девіда Гордона Гріна "Лускунчики" четверо протестувальників пройшли центральним проходом театру Принцеси Уельської з плакатами і ліхтариками, вигукуючи критику на адресу спонсора фестивалю - Королівського Банку Канади.

"Розірвіть зв'язки з Королівським банком Канади", - вимагали протестувальники.

За словами директора фестивалю Кемерона Бейлі, він намагався підтримувати порядок, закликаючи протестувальників з трибуни до порядку.

Демонстрація тривала кілька хвилин, перш ніж охорона вивела протестувальників на вулицю.

Серед фільмів, які цього року показують на кінофестивалі, - американський документальний фільм "Досьє Бібі" про судовий процес над прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, який триває у справі про корупцію.