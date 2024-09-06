Антиізраїльські протестувальники зірвали відкриття кінофестивалю в Торонто
Антиізраїльські протестувальники зірвали церемонію відкриття Міжнародного кінофестивалю в Торонто, скандуючи "Зупиніть геноцид" під час вступного слова організаторів
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, у четвер, 5 вересня, під час показу комедії Девіда Гордона Гріна "Лускунчики" четверо протестувальників пройшли центральним проходом театру Принцеси Уельської з плакатами і ліхтариками, вигукуючи критику на адресу спонсора фестивалю - Королівського Банку Канади.
"Розірвіть зв'язки з Королівським банком Канади", - вимагали протестувальники.
За словами директора фестивалю Кемерона Бейлі, він намагався підтримувати порядок, закликаючи протестувальників з трибуни до порядку.
Демонстрація тривала кілька хвилин, перш ніж охорона вивела протестувальників на вулицю.
Серед фільмів, які цього року показують на кінофестивалі, - американський документальний фільм "Досьє Бібі" про судовий процес над прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, який триває у справі про корупцію.
- Повнометражний режисерський дебют Павла Острікова "Ти — космос" представлять на престижному міжнародному кінофестивалі в Торонто.
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