Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
Повнометражний режисерський дебют Павла Острікова "Ти — космос" представлять на престижному міжнародному кінофестивалі в Торонто
Про це повідомляє "Детектор медіа".
Українську стрічку "Ти — космос" режисера Павла Острікова відібрали до офіційної програми Discovery ("Відкриття") Міжнародного кінофестивалю у Торонто. На одному з найбільших та найпрестижніших кінофестивалів світу відбудеться світова премʼєра фільму.
Картина "Ти — космос" створена кінопродакшеном ForeFilms. Це повнометражний дебют режисера і сценариста Павла Острікова. Програма Discovery міжнародного кінофестивалю в Торонто традиційно демонструє фільми дебютантів з усього світу.
За попередньою інформацією, дата світової прем’єри - 8 вересня.
"Я почав працювати над фільмом "Ти — космос" ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім: прихистком у важкі часи, уявним "макгафіном", що вів мене уперед і, звичайно, непростою головоломкою, яку я відчайдушно намагався вирішити разом з великою командою. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем", - зазначив Остріков.
Сюжет стрічки розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною. Так буде доти, доки на зв’язок з героєм не вийде французька вчена Катрін. Попри величезну відстань, Андрій летить побачитись із нею — назустріч останньому в світі коханню.
Зйомки фільму розпочались ще до повномасштабного вторгнення і закінчились у 2023 році.
"Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе", — наголосив продюсер стрічки Володимир Яценко.
Він поділився, що впевнений в тому, що фільм стане абсолютним комерційним хітом в Україні.
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