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Зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто

Дар'я Тарасова
10 вересня, 2024 вiвторок
14:05
Кіно кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

На міжнародній онлайн-платформі Change.org зʼявилася петиція до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою не показувати фільм "Росіяни на війні", який нормалізує звірства Росії проти мирного населення України

Зміст

Відповідна петиція оприлюднена на Change.org.

У Канаді з 6 по 15 вересня проходить 49-й щорічний Міжнародний кінофестиваль у Торонто. Канадська організація OSUDemocracy, яка підтримує та просуває демократичні цінності, фокусуючись на Україні та міжнародній спільноті, створила петицію до Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), вимагаючи скасувати покази фільму Russians at war ("Росіяни на війні"). Документальна стрічка відбілює злочини російських солдатів в Україні та, як заявила сама режисерка Анастасія Трофімова, показує, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

"Ми закликаємо Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасувати показ документального фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової, колишньої ведучої телеканалу Russia Today (RT) і російсько-канадської документалістки. Цей фільм, профінансований Канадським медіафондом — державно-приватним партнерством між Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією — привертає увагу громадськості до російського агресора, не звертаючи належної уваги на жахливі воєнні злочини, скоєні проти українських цивільних", - йдеться у тексті петиції.

Автори петиції наголошують, що лише за останні п’ять днів російські війська вбили 75 і поранили 366 мирних жителів у громадських місцях або вдома в Полтавській, Львівській та Донецькій областях України. 

"Цей фільм небезпечно нормалізує дії російських солдатів, применшуючи або замовчуючи звірства в Маріуполі, Бучі, Харкові та інших регіонах, де цілями стали мирні жителі", - зазначили в петиції.

OSUDemocracy також висловила стурбованість тим, що фільм "Росіяни у війні" отримав $340 тис. від Канадського медіафонду. 

"Ми сумніваємося, що Департамент канадської спадщини знав, що режисерка порушила канадські санкції, потрапивши на українські території, незаконно окуповані Росією. Канадський медіафонд, який має сприяти канадським демократичним цінностям і різноманіттю, не повинен фінансувати контент, який слугує пропагандою російської держави, особливо з огляду на потенційні зв’язки між деякими його джерелами фінансування та російськими ЗМІ", - зауважили в петиції.

OSUDemocracy вимагає від TIFF скасувати покази "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової, "оскільки це підриває канадські та міжнародні зусилля притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини". 

Вони також закликають Департамент канадської спадщини розслідувати, чи Канадський медіафонд свідомо порушив санкції Канади, фінансуючи цей документальний фільм.

"Канадський медіафонд має пояснити, як він розподіляє кошти, і гарантувати, щоб гроші канадських платників податків не використовували для підтримки контенту, який суперечить нашим демократичним цінностям", - додали в OSUDemocracy.

  • У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яким вона хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

  • Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) за намір показати пропагандистську стрічку Russians at war Анастасії Трофімової.

Теги:
Світ
Культура
Канада
Війна з Росією
підтримка України
пропаганда
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