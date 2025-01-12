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Ситуація у 155-ї ОМБр: Бутусов заявив, що Зеленський дав розпорядження зупинити формування нових бригад

Катерина Єсікова
12 січня, 2025 неділя
23:16
Суспільство Володимир Зеленський

Головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов заявив, що президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді

Зміст

Про це він написав у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчені та боєздатні бригади", - йдеться у дописі.

За його словами, ставка Верховного головнокомандувача ухвалила відповідне рішення. 

Ситуація в 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". 

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська". 

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

 

Теги:
Новини
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
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