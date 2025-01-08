Назвав причини та відповідальних: командувач Сухопутних військ Драпатий доповів Зеленському про ситуацію у 155-й бригаді

Про це командувач Сухопутних військ написав у Facebook.

Драпатий зазначив, що всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до його призначення, але він вважає "своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно – на всіх рівнях, які від мене залежать".

Так, за його словами, формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іншою країною відбувалося вперше і в доволі стислі терміни – лише за кілька місяців. Драпатий наголосив, що ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу.

"Проєкт такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Завдання за Збройними Силами – довести, що він є ефективним та виправити всі помилки, а також – не повторювати їх у майбутньому", – сказав командувач СВ.

За словами Драпатого, під час створення бригади з боку відповідальних були допущені системні недоліки. Йдеться про неналежне управління та контроль за всім процесом, помилки під час комплектування, не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом, запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення бригади.

"Більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізують рішення", – зазначив Драпатий.

Наразі бригада перебуває на фронті менш як місяць. За словами генерал-майора, це той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу.

"Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно – працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління та керованість особовим складом" – йдеться в дописі.

Михайло Драпатий наголосив, що наразі основною метою є комплектування бригади досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Цим питанням командувач СВ займається особисто. Також Драпатий отримав від комбрига потребу в забезпеченні, яка "вже опрацьовується на всіх рівнях".

Крім того, для посилення командира в підрозділах наразі працює спеціальна група фахівців-психологів. За словами командувача СВ, "є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину".

Гаряча лінія для військовослужбовців 155-ї бригади

За словами Михайла Драпатого, бійці бригади бачать не лише проблеми, але і позитивні сторони. Зокрема, розвиток безпілотних систем в бригаді, впровадження Армія+, наявність якісного озброєння, наданого партнерами.

"Саме тому за моїм рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ", – написав командувач.

Так, бійці щоденно з 09:00 до 18:00 можуть звертатись за номером 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5).

"І наостанок. Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської – перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" – символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу", – резюмував Михайло Драпатий.

Ситуація в 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Бутусов зазначив, що "до того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

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За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.