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ДБР почало розслідування обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська"

Ольга Бабишена
2 січня, 2025 четвер
20:21
Війна з Росією 155 механізована бригада

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство

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Про це повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона зазначила, що провадження розслідують за статтями про перевищення повноважень і дезертирство. 

"ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, в межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) і ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано", - сказала вона. 

Що стало приводом для перевірки підготовки 155-ї бригади "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти про неналежне формування та забезпечення 155-ї ОМБр.

У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

За словами Бутусова, розслідування справи перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. 

"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців", - написав Бутусов. 

Бригаду почали формувати у березні 2024 року, за цей процес відповідало Оперативне командування "Захід", командувач генерал Шведюк, начальник штабу полковник Селецький, та командувач сухопутних військ – генерал Павлюк. Командиром призначили офіцера Дмитра Рюмшина.  

Бутусов заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць, за його даними:

  • Березень 46 (3)
  • Квітень 123 (6)
  • Травень 217 (31)
  • Червень 1978 (185)
  • Липень 3882 (310)
  • Серпень 2748 (217)
  • Вересень 3253 (187)
  • Жовтень 3211 (339)
  • Листопад 5832 (448)

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

"Тобто забрали з бригади майже всіх цілком придатних, яких комбриг та комбати тільки-но розставляли на посади, фактично обнулили всі попередні чотири місяці роботи, у березні-червні, тобто цей склад бригади організувався у серпні заново, і тоді… видали наказ готуватись усім, хто залишився до поїздки у Францію у кінці вересня",  - додав Бутусов. 

За його словами, на навчання у Францію у складі 155-ї бригади потрапили 1924 військовослужбовці, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – в 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менш як 2 місяці. Він вказує, що 150 людей скерували на навчання навіть без проходження базової військової підготовки. Загалом під час навчання, за інформацією журналіста, в СЗЧ пішло близько 50 військових бригади.

Під час перебування всього командування бригади за кордоном до неї на території України, за словами Бутусова, продовжували зараховувати "тисячі нових людей", а в жовтні та листопаді "відразу після зарахування до складу з бригади втекло понад 700 людей". Інші 4 тис. новобранців  жили на території навчального центру ОК "Захід", їх готували ті інструктори, яких туди скерувало ОК.

Рядовий склад бригади, який перебував на навчанні, почав повертатися в Україну 15 листопада, штаб бригади залишився за планом підготовки для завершення штабних занять і прибув назад 30 листопада. Бутусов заявив, що за відсутності штабу бригади та комбатів, командування ОК "Захід" та КСВ почали перекидати "ненавчених і незлагоджених людей" у район Покровська.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Бутусов зауважив, що 95% командирів бригади не воювали, а 100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля. Також за 9 місяців у 155-й бригаді фактично змінилось 7 штабів.

"Оскільки штаб бригади був у Франції, якість підготовки більшості особового складу, які перебували у навчальному центру ОК "Захід", була низькою. Погано організований та не керований колектив неможливо якісно навчати. Про це говорять кілька інструкторів 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких ОК "Захід" залучив до бойової підготовки. Крім того, якість підготовки по багатьох спеціальностях насамперед оператор БПЛА, виявилась дуже низькою. Фактично усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності. Таку підготовку бригада отримала можливість робити тільки після введення у бій", - вказує Бутусов. 

Він повідомив, що штаб бригади передбачав озброєння у понад 150 дронів, але, як вказує журналіст, бригада не отримала від держави жодного дрона. Відтак повністю укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою бригада не мала дронів, що на думку Бутусова, робило її фактично обмежено придатною для ведення бойових дій. Лише через 10 днів після вступу в бій бригада отримала від Міноборони 17 млн грн для закупівлі дронів. 

Окрім того, за даними журналіста, бригада не мала засобів РЕБ, а бойові машини не були обладнані решітками. 

"У результаті новенькі танки "Леопард-2А4" та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини VAB та танки AMX-10 після прибуття на кордон навіть не були обстежені, через це виникло багато технічних проблем. Дивізіон новітніх 155 мм САУ "Цезар", уся інша бригадна артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб, та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. 4 грудня при проведенні випробувальних стрільб із 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку, навчити мінометників не було чим, Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає", - йдеться у матеріалі. 

У висновках Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але через недбале ставлення бригада з перших днів має значні втрати. Він закликав "змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів". 

Теги:
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