Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Наступ загарбників стався в районі Вишневого Харківської області. Російські терористи здійснили штурмові дії в декілька накатів.

"Зібравши понад 10 одиниць техніки та піхоти кількістю до роти виродки спробували прорвати оборону Сил Оборони в районі Першотравневого та Зеленого Гаю. Але цей штурм, зокрема, бійці 3 ОШБр, завдяки ефективній та злагодженій роботі помножили на нуль", - пише DeepState.