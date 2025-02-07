Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState
У четвер, 6 лютого, стало відомо про наступ російських загарбників в районі Вишневого на Харківщині, українські воїни відбили ці атаки
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Наступ загарбників стався в районі Вишневого Харківської області. Російські терористи здійснили штурмові дії в декілька накатів.
"Зібравши понад 10 одиниць техніки та піхоти кількістю до роти виродки спробували прорвати оборону Сил Оборони в районі Першотравневого та Зеленого Гаю. Але цей штурм, зокрема, бійці 3 ОШБр, завдяки ефективній та злагодженій роботі помножили на нуль", - пише DeepState.
- Від початку доби 6 лютого на російсько-українському фронті зафіксували 89 бойових зіткнень: росіяни здійснили найбільше атак на Лиманському та Покровському напрямках.
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