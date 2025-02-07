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Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
02:56
Війна з Росією Вишневе, Харківщина

У четвер, 6 лютого, стало відомо про наступ російських загарбників в районі Вишневого на Харківщині, українські воїни відбили ці атаки

Зміст

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Наступ загарбників стався в районі Вишневого Харківської області. Російські терористи здійснили штурмові дії в декілька накатів.

"Зібравши понад 10 одиниць техніки та піхоти кількістю до роти виродки спробували прорвати оборону Сил Оборони в районі Першотравневого та Зеленого Гаю. Але цей штурм, зокрема, бійці 3 ОШБр, завдяки ефективній та злагодженій роботі помножили на нуль", - пише DeepState.

  • Від початку доби 6 лютого на російсько-українському фронті зафіксували 89 бойових зіткнень: росіяни здійснили найбільше атак на Лиманському та Покровському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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