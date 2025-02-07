У Росії заступником міністра призначили окупанта, який причетний до вбивства мирних жителів Київщини

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на губернатора Оренбурзької області РФ Дениса Паслера.

За словами Паслера, Нурсултан Муссагалеєв став в. о. заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області.

Муссагалеєв у складі загарбницьких військ воював проти України. Був командиром розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (м. Псков).

Злочини Муссагалеєва

У 2023 році СБУ повідомила Муссагалеєву про підозру. На початку повномасштабного вторгнення окупант перетнув північний кордон України й прибув до Бучанського району, де далі готувався до наступу на Київ.

На Київщині Нурсултан Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

Відомо, що командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост. Загарбники звинуватили чоловіка, що він нібито допомагає ЗСУ будувати фортифікації поблизу Києва.

"Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли й покинули тіло на місці вбивства", - пише СБУ.

Після втечі російських військ із Київщини влада РФ нагородила Муссагалеєва званням "герой Росії" та медаллю "за бойові відзнаки".