В Австралії схвалили рішення про тюремне покарання за нацистські вітання та символіку
Австралійський парламент схвалив поправки до законів про злочини на ґрунті ненависті: відповідно до них, за демонстрацію нацистського вітання й символів передбачено позбавлення волі
Про це пише BBC.
Поправки схвалили на тлі антисемітських нападів у державі - уряд охарактеризував їх "найжорсткішими законами, які Австралія коли-небудь мала проти злочинів на ґрунті ненависті".
Відтепер за показ символів ненависті чи нацистське вітання каратимуть щонайменше роком за ґратами.
Водночас за фінансування тероризму передбачено мінімум 3 роки вʼязниці, а за вчинення чи планування терактів - 6.
Видання підкреслює, що останніми місяцями в Австралії декілька разів атакували єврейські цілі. Зокрема, у Сіднеї минулого тижня влада виявила караван із вибухівкою та антисемітською запискою. Тижнем раніше біля єврейської синагоги й школи зʼявилися антисемітські графіті.
У грудні минулого року в Мельбурні невідомі підпалили синагогу, де на той момент були віряни - у результаті інциденту ніхто не постраждав.
- Раніше уряд Швейцарії оголосив про намір заборонити публічне використання нацистської символіки, включаючи свастику та гітлерівське привітання з метою протидії зростанню антисемітизму.
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