В Австралії схвалили рішення про тюремне покарання за нацистські вітання та символіку

Про це пише BBC.

Поправки схвалили на тлі антисемітських нападів у державі - уряд охарактеризував їх "найжорсткішими законами, які Австралія коли-небудь мала проти злочинів на ґрунті ненависті".

Відтепер за показ символів ненависті чи нацистське вітання каратимуть щонайменше роком за ґратами.

Водночас за фінансування тероризму передбачено мінімум 3 роки вʼязниці, а за вчинення чи планування терактів - 6.

Видання підкреслює, що останніми місяцями в Австралії декілька разів атакували єврейські цілі. Зокрема, у Сіднеї минулого тижня влада виявила караван із вибухівкою та антисемітською запискою. Тижнем раніше біля єврейської синагоги й школи зʼявилися антисемітські графіті.

У грудні минулого року в Мельбурні невідомі підпалили синагогу, де на той момент були віряни - у результаті інциденту ніхто не постраждав.