У Швейцарії заборонять нацистську символіку на тлі зростання антисемітизму

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними уряду, кількість інцидентів, класифікованих як "серйозні", зросла на 68% у деяких частинах країни після початку війни Ізраїлю проти ХАМАС.

"Кожен з цих інцидентів підриває почуття безпеки, особливо серед єврейського населення Швейцарії", - йдеться в доповіді.

З метою стримування порушників уряд хоче запровадити штрафи у розмірі 224 долари США за публічну демонстрацію нацистської символіки.

На другому етапі адміністрація планує поширити заборону на інші екстремістські та расистські емблеми.

Раніше у Швейцарії використання нацистської символіки каралося лише у разі активної пропаганди відповідної ідеології, тоді як демонстрація таких символів залишалася безкарною.

У виданні зазначили, що таким чином, уряд Швейцарії прагне наблизитися до інших європейських країн, багато з яких десятиліттями дотримуються більш суворих законів.

Наразі триває тримісячний період консультацій, під час якого громадськість може висловити свої думки про законопроєкт. Після його обговорення документ буде внесено на голосування в парламенті.