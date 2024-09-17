У Литві планують посилити покарання за зберігання нацистської та радянської символіки

Про це інформує LRT.

Вказано, що йдеться про законопроєкт, який зареєстрували у квітні. Документ пропонує не лише заборонити поширення і демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а і її ввезення або транзит через країну.

Міністерство культури Литви підтримало законопроєкт. Втім, там вказали, що адміністративну відповідальність також потрібно передбачити для тих, хто зберігає таку символіку з метою її поширення.

"Оскільки зміни зачіпають перевезення нацистської та радянської символіки, міністерство пропонує надати литовським митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування і складати протоколи. Наразі цими питаннями займаються поліція і Служба охорони держкордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, якщо уряд Литви підтримає законопроєкт, його повернуть для подальшого розгляду до парламенту.