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У Литві планують посилити покарання за зберігання нацистської та радянської символіки

Ольга Бабишена
17 вересня, 2024 вiвторок
03:29
Світ Литва прапор

Міністерство культури Литви пропонує запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки, яке має на меті їхнє поширення

Зміст

Про це інформує LRT.

Вказано, що йдеться про законопроєкт, який зареєстрували у квітні. Документ пропонує не лише заборонити поширення і демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а і її ввезення або транзит через країну.

Міністерство культури Литви підтримало законопроєкт. Втім, там вказали, що адміністративну відповідальність також потрібно передбачити для тих, хто зберігає таку символіку з метою її поширення.

"Оскільки зміни зачіпають перевезення нацистської та радянської символіки, міністерство пропонує надати литовським митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування і складати протоколи. Наразі цими питаннями займаються поліція і Служба охорони держкордону", - йдеться у повідомленні. 

Зазначено, якщо уряд Литви підтримає законопроєкт, його повернуть для подальшого розгляду до парламенту. 

  • Раніше Латвія заборонила символіку воєнної агресії Російської Федерації на законодавчому рівні, а в Естонії каратимуть за демонстрацію пропутінських символів та приєднання до збройних сил агресора. 
Теги:
Радянський Союз
нацизм
Литва
нацисти
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