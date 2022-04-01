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Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора

1 квітня, 2022 п'ятниця
08:43
Світ окупаційна символіка

Латвія заборонила символіку воєнної агресії Російської Федерації на законодавчому рівні, а в Естонії каратимуть за демонстрацію пропутінських символів та приєднання до збройних сил агресора

Про це повідомили уряди обох держав.  

Зокрема на офіційному сайті Сейму Латвії оприлюднили звернення, у якому зазначається, що у другому остаточному читанні Сейм підтримав зміни до закону про безпеку проведення масових розважальних та святкових заходів.

Зміни забороняють використання під час масових святкувань та заходів символів, використаних у стилі військової агресії та військових злочинів, за винятком випадків, коли ці злочини не виправдовують чи прославляють.

"Засуджуючи військові дії Росії в Україні, ми повинні твердо стояти на тому, що символам, які прославляють російську військову агресію, як-от букви "Z", "V" або інші символи, які використовуються для таких цілей, немає місця в публічних заходах", - сказав голова комісії з прав людини та громадськості, відповідальної за Сейм Артус Кайміньш.

Закон також забороняє пропагувати символіку, що містить ідеологію нацистського та комуністичного режимів. Винятки становлять заходи, що спрямовані не на прославляння тоталітарних режимів чи виправдання кримінальних правопорушень, а використання їх у освітніх, наукових чи мистецьких цілях.

Зміни також передбачають, що організатору заходу не видається дозвіл на організацію заходу, якщо запланований захід проводиться ближче 200 метрів від будь-якого пам’ятника, що прославляє перемогу та пам’ять Радянської армії або її воїнів у Латвії.

За порушення на фізичну особу накладається попередження або штраф у розмірі до 80 одиниць штрафу або 400 євро та до 640 одиниць штрафу. Для юридичних осіб це 3200 євро штрафу.

Крім того, ERR повідомляє, що уряд Естонії схвалив схожий проєкт. 

Згідно з поправками до Пенітенціарного кодексу, публічна демонстрація ворожих символів для підтримки агресії РФ класифікуватиметься як порушення, а надання допомоги Росії у війні проти України - як кримінальний злочин.
Схвалені урядом поправки до законодавства будуть направлені до Рійгікогу.

Провиною вважатиметься лише публічна демонстрація таких символів. Для фізичних осіб за це передбачається покарання у вигляді грошового штрафу чи арешту, а для юридичних - штрафу у розмірі до 32 000 євро.

Окрім того, друга зміна у Пенітенціарному кодексі Естонії криміналізує приєднання до збройних сил агресора. За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Злочином також вважатиметься будь-яка фізична та матеріальна допомога збройним силам РФ, включаючи фінансування.

На урядовій прес-конференції міністр юстиції Маріс Лаурі пояснила, що каратиметься участь в Естонії у зв'язку з агресією ворожої діяльності або заклики до неї.

"Сподіваюся, що до покарання не дійде, і якщо порушення малі, то поліція зможе, як і зараз, обмежитися попередженнями та бесідами, при необхідності - провадженням про провину, тобто штрафом. У разі серйозних наслідків цих дій можуть бути кроки в сфері Кримінального права", - повідомила міністерка юстиції Естонії Маріс Лаур на урядовій пресконференції. 

"Каратиметься підтримка і пропаганди злочинів, що полягають в агресії. З тієї причини, що цим поглиблюється напруженість між народами в суспільстві", - додала вона.

Точний список заборонених символів попри це оприлюднений не був.

"Ми не визначаємо, які символи заборонені як символи агресії. Символи можуть змінюватися з часом, і використання символу залежить від того, в якому контексті він використовується", - пояснила міністерка.

Крім того, склад провини у вигляді розпалювання ворожнечі зміниться у Естонії. За нього можна буде притягти до відповідальності навіть у тому випадку, якщо розпалювання ворожнечі не призвело до наслідків, таких як загроза життю, здоров'ю чи майну людини. Якщо ж такі наслідки настануть, то епізод розпалювання ворожнечі, що привів до них, кваліфікуватиметься як кримінальний злочин.

"Важливо розуміти, що з того моменту, коли путінська Росія 24 лютого вчинила військовий напад на Україну, ми всі живемо у світі, що змінився. Використання символів показує твоє ставлення. Використання пропагандистських символів є знаком підтримки в тому числі антигуманних дій цього режиму, таких як напад на Україну, бомбардування житлових будинків та лікарень, вбивства та депортації людей", - сказала прем'єр-міністерка Кая Каллас, коментуючи прийняте урядом рішення.

За її словами, брати участь у пам'ятних акціях та висловлювати свою думку можна і без використання символів, які можуть вважатися виправданням війни або завдавати біль іншим людям та провокувати їх.

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