Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Еспресо.TV.

Поліцію Нижньої Саксонії вже поінформували, що публічне використання цього символу на підтримку російської агресії проти України може бути кримінальним злочином.

Штраф загрожує і прихильникам цієї символіки у Баварії. У міністерстві юстиції Баварії заявили, що місцеві правоохоронні органи "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".

Нагадаємо, гвинтівка Мосіна - Нагана і фургон "Буханка". В РНБО розповіли про "новітнє" озброєння армії агресора.

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