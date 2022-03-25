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У Німеччині штрафуватимуть за рашистський символ Z, - Deutsche Welle

25 березня, 2022 п'ятниця
21:06
Світ окупаційний символ Z

В окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z"

Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Еспресо.TV.

Поліцію Нижньої Саксонії вже поінформували, що публічне використання цього символу на підтримку російської агресії проти України може бути кримінальним злочином.

Штраф загрожує і прихильникам цієї символіки у Баварії. У міністерстві юстиції Баварії заявили, що місцеві правоохоронні органи "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".

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