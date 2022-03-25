Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, - інформує Еспресо.TV.



"Під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська РФ, що перебувають в Україні, працівники ЦПД при РНБО України виокремили "передове" устаткування, яке використовується армією РФ, зокрема: гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років; кулемет "Максим" – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році; ️ фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невійськовий неброньований автомобіль; ️ фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невійськовий неброньований автомобіль; ️ самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль; ️ трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.



"Зважаючи на зазначене, виникає питання щодо об’єктивності рейтингу потужності передових армій світу, бо «другою» російська армія може бути лише у фантазіях генералів МО РФ", - підсумовують в РНБО.



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