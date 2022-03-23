У Литві запропонували прирівняти символ Z і георгіївську стрічку до нацистської та комуністичної символіки

Про це повідомляє LRT.



Депутати Сейму Литви Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ Z до нацистських та комуністичних. Відповідні поправки вже зареєстрували до адміністративного кодексу.



Пропонується запровадити штрафи від 300 до 500 євро за поширення такої символіки, і за її використання на масових заходах та за її демонстрацію.



За словами депутатів, у контексті війни Росії в Україні георгіївська стрічка та символ Z стали не лише символами пропаганди, а й агресії.



"Уже не перший рік обговорюється питання заборони георгіївської стрічки, яка стала знаряддям пропаганди та провокацій, внесення розбрату між людьми, символом агресії та насильства, яке не має нічого спільного з пам'яттю жертв Другої світової війни. Символ Z, який став символом вторгнення Росії в Україну, також вже почали використовуватись для залякування, глузування. Якщо приймуть поправки, то відповідальність за їх використання буде суворішою, що відлякає від порушень", - сказав Йонаускас.



Ошмянскене зазначила, що символ Z розповсюджується не як знак підтримки воєнних дій Росії, а як засіб залякування.



За чинними законами, у Литві забороняється поширення та демонстрація нацистських та радянських прапорів, гербів, знаків, уніформ із їх зображенням, а також іншої атрибутики із зображенням нацистських та комуністичних символів.



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