У Києві група підлітків побила хлопця: правоохоронці встановлюють обставини

Про це інформує поліція Києва.

"Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках телеграм- каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що заяв або повідомлень щодо інциденту вони не отримали, втім, за фактом поширеного відео, зареєстрували інформацію й встановлюють всі обставини події та її учасників.