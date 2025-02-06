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У Києві група підлітків побила хлопця: правоохоронці встановлюють обставини

Ольга Бабишена
6 лютого, 2025 четвер
18:38
Суспільство Ілюстративне фото

Під час моніторингу соцмереж у четвер, 6 лютого, правоохоронці виявили відео, на якому група підлітків побила хлопця. Наразі триває з'ясування обставин інциденту

Зміст

Про це інформує поліція Києва. 

"Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках телеграм- каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном", - йдеться у повідомленні.  

Правоохоронці зазначили, що заяв або повідомлень щодо інциденту вони не отримали, втім, за фактом поширеного відео, зареєстрували інформацію й встановлюють всі обставини події та її учасників.

  • У Первомайську Миколаївської області група підлітків побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці почали кримінальне розслідування. 
Теги:
Новини
Україна
Київщина
поліція
новини Києва
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