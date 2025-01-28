На Миколаївщині група підлітків побила 12-річну дівчину: поліція почала розслідування
У Первомайську Миколаївської області група підлітків побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці почали кримінальне розслідування
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
"Відеозапис протиправних дій виявив інспектор служби освітньої безпеки, проводячи профілактичну роботу із учасниками навчального процесу в одному із освітніх закладів Первомайська", - йдеться у повідомленні.
Так, у травні 2024-го троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій.
На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися. Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, 11 січня до поліції надійшло повідомлення від матері, що її неповнолітню дитину побила група підлітків і знімала все на відео. Ситуація трапилась ще під час зимових канікул, але резонансного розголосу набула тільки напередодні. Провадження відкрили через 5 днів.
- Як відомо, 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої, за фактом катування та вимагання у неї коштів загрожує до 12 років ув'язнення.
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