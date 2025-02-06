Сибіга заявив, що Курська операція виявила слабкість Путіна
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Курська операція, яку Україна проводить уже пів року, виявила слабкість російського диктатора Володимира Путіна
Про це він написав у соцмережі Х.
"Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як Курська операція виявила слабкість Путіна. Він намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії", - йдеться у повідомленні.
Сибіга вказав, що світ має винести з Курської операції два уроки: не боятися Путіна та вірити в здатність України перемогти.
- За даними Генштабу ЗСУ, За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
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