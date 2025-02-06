Сибіга заявив, що Курська операція виявила слабкість Путіна

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як Курська операція виявила слабкість Путіна. Він намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії", - йдеться у повідомленні.

Сибіга вказав, що світ має винести з Курської операції два уроки: не боятися Путіна та вірити в здатність України перемогти.