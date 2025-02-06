Трамп анонсував створення групи для "викорінення антихристиянських упереджень"
Президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише указ, яким доручить створити групу, щоб "викорінити антихристиянські упередження"
Про це він повідомив під час Національного молитовного сніданку у Вашингтоні, передає The Washington Post.
За словами американського президента, він доручить групі "негайно зупинити всі форми антихристиянського націлювання та дискримінації у федеральному уряді".
Очолити робочу групу має генеральна прокурорка Пем Бонді.
"Ми будемо працювати над повним переслідуванням антихристиянського насильства й вандалізму в нашому суспільстві (...), щоб захистити права християн і релігійних вірян по всій країні. Ви ніколи не мали такого раніше, але це дуже потужний документ, який я підпишу", - пообіцяв Трамп.
Очільник Білого дому додав, що представники групи "особливо ретельно" перевірять міністерство юстиції, податкове управління та ФБР.
- 6 лютого в Сполучених Штатах американці в різних містах вийшли на мітинги проти політики адміністрації Трампа. Зокрема, вони виступають проти міграційних рішень, заяв щодо сектора Гази, а також призначення мільярдера Ілона Маска в уряд.
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