Трамп анонсував створення групи для "викорінення антихристиянських упереджень"

Про це він повідомив під час Національного молитовного сніданку у Вашингтоні, передає The Washington Post.

За словами американського президента, він доручить групі "негайно зупинити всі форми антихристиянського націлювання та дискримінації у федеральному уряді".

Очолити робочу групу має генеральна прокурорка Пем Бонді.

"Ми будемо працювати над повним переслідуванням антихристиянського насильства й вандалізму в нашому суспільстві (...), щоб захистити права християн і релігійних вірян по всій країні. Ви ніколи не мали такого раніше, але це дуже потужний документ, який я підпишу", - пообіцяв Трамп.

Очільник Білого дому додав, що представники групи "особливо ретельно" перевірять міністерство юстиції, податкове управління та ФБР.