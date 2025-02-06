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Офіс Нетаньягу показав позолочений пейджер, який прем'єр Ізраїлю подарував Трампу

Олена Будько
6 лютого, 2025 четвер
21:20
Світ позолочений пейджер

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі у Вашингтоні подарував президенту США Дональду Трампу позолочений пейджер, натякаючи на операцію зі знищення бойовиків "Хезболли"

Зміст

Про це повідомило видання Times of Israel. Офіс глави уряду Ізраїлю підтвердив це й оприлюднив світлину подарунка  на facebook-сторінці.

Times of Israel зазначило, що Беньямін Нетаньягу вручив Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери, у такий спосіб натякаючи на таємну операцію, яка знищила багатьох бойовиків терористичного угруповання "Хезболла".

За інформацією ЗМІ, Трамп зауважив, що "це була чудова операція" та подарував натомість Нетаньягу їхню фотографію з візиту з присвятою "Бібі, великому лідеру".

Про операцію з підривом пейджерів у Лівані

У Бейруті й інших містах Лівану 17 вересня 2024 року сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Унаслідок вибухів загинули щонайменше дев'ять осіб, майже три тисячі були поранені.

Наступного дня вибухи пристроїв зафіксували на півдні країни й у південних передмістях Бейрута. За даними ліванських чиновників на вечір 18 вересня, 14 людей загинули та близько 450 поранені під час другої хвилі вибухів.

Щонайменше один із вибухів стався на похороні бойовиків "Хезболли", які загинули  під час детонації пейджерів 17 вересня.

У листопаді Нетаньягу вперше визнав, що країна стоїть за підривами пейджерів і рацій у бойовиків "Хезболли" у Лівані та Сирії

Як повідомляло АВС із посиланням на власні джерела, Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані. Деякі зі співробітників навіть не знали про справжню мету роботи.

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  • Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросив у Білий дім. Вони зустрілися 4 лютого. 
  • Після низки зустрічей з американськими високопосадовцями у Вашингтоні Нетаньягу заявив, що відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС. А Трамп анонсував наміри взяти під контроль Сектор Гази. 
Теги:
Новини
Ізраїль
Дональд Трамп
США
Хезболла
Беньямін Нетаньягу
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