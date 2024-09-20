Ізраїль щонайменше 15 років працював над операцією з підриву пейджерів у Лівані, - АВС

Про це повідомляє АВС із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у плануванні атаки брали участь підставні компанії, де деякі з працівників, які виготовляли пейджери, не підозрювали, ким вони насправді працюють й чим вони займаються.

Як повідомляється, однією з таких компаній була зареєстрована в Будапешті BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані.

Натомість речник угорського уряду зауважив, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в Угорщині".