Ізраїль щонайменше 15 років працював над операцією з підриву пейджерів у Лівані, - АВС
Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані. Деякі зі співробітників навіть не знали про справжню мету роботи
Про це повідомляє АВС із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що у плануванні атаки брали участь підставні компанії, де деякі з працівників, які виготовляли пейджери, не підозрювали, ким вони насправді працюють й чим вони займаються.
Як повідомляється, однією з таких компаній була зареєстрована в Будапешті BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані.
Натомість речник угорського уряду зауважив, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в Угорщині".
- 18 вересня на півдні країни та в південних передмістях Бейрута зафіксували вибухи пристроїв.
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