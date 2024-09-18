У Лівані пролунала нова серія вибухів: детонували портативні радіостанції "Хезболли"

Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше один із вибухів стався на похороні бойовиків "Хезболли", які загинули під час детонації пейджерів 17 вересня.

За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той самий час, коли були куплені й пейджери.

Як повідомило виданню джерело в службах безпеки, внаслідок нових вибухів у середу, 18 вересня, поранено сотні людей. За словами джерела, багато поранень були в живіт і руки.

Державне інформаційне агентство Лівану повідомило, що внаслідок вибухів загинули щонайменше троє людей. Згодом у МОЗ країни поінформували про 9 загиблих та понад 300 поранених.