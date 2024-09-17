У Лівані понад дві тисячі бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, поранено посла Ірану
У Бейруті та в інших містах Лівану сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку
Про це повідомляє Reuters.
Співрозмовник агентства назвав детонацію пейджерів "найбільшим порушенням безпеки" з моменту початку в жовтні минулого року війни Ізраїлю з палестинським терористичним рухом ХАМАС, який підтримала "Хезболла".
За інформацією The Wall Street Journal, пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, яку угруповання отримало нещодавно. Пейджери, ймовірно, були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.
Міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявив, що в результаті вибухів загинули щонайменше дев'ять осіб, у тому числі 8-річна дівчинка, і 2750 отримали поранення, 200 з яких у важкому стані, повідомляє Associated Press.
У "Хезболлі" визнали, що щонайменше двоє загиблих були членами угруповування. Також Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що посол країни Моджтаба Амані отримав поверхневе поранення внаслідок вибуху пейджера та перебуває в лікарні.
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