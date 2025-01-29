Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросив у Білий дім
Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на зустріч у Білому домі 4 лютого
Про це йдеться у повідомленні пресслужби прем'єр-міністра Ізраїлю.
Голова уряду Ізраїлю став першим іноземним лідером, який був запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа.
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Трамп запросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу зустрітися у Білому домі у вівторок, 4 лютого.
- У вівторок, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу: обговорили відносини зі США і Трампом.
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