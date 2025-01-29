Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросив у Білий дім

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прем'єр-міністра Ізраїлю.

Голова уряду Ізраїлю став першим іноземним лідером, який був запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа.

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Трамп запросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу зустрітися у Білому домі у вівторок, 4 лютого.