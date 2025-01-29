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Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросив у Білий дім

Ксенія Золотова
29 січня, 2025 середа
01:20
Ізраїль Біньямін Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на зустріч у Білому домі 4 лютого

Зміст

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прем'єр-міністра Ізраїлю.

Голова уряду Ізраїлю став першим іноземним лідером, який був запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа. 

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Трамп запросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу зустрітися у Білому домі у вівторок, 4 лютого.

  • У вівторок, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу: обговорили відносини зі США і Трампом.
     
Теги:
Новини
Світ
Близький Схід
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
Беньямін Нетаньягу
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