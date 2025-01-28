Обговорили відносини зі США і Трампом: Зеленський поспілкувався з Нетаньягу
У вівторок, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу
Про це повідомляє пресслужба ОП.
"Глава держави розповів, що напередодні взяв участь у заходах, присвячених 80-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, та висловив співчуття прем’єр-міністру та всьому ізраїльському народові у зв’язку з трагедією Голокосту. Привітав початок звільнення заручників і висловив сподівання на те, що всі вони якнайшвидше будуть звільнені та зможуть повернутися додому. Важливо забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньягу обговорили підтримання партнерських відносин та майбутні контакти з партнерами, насамперед із президентом США Дональдом Трампом.
- 21 січня відбулася зустріч посла України Євгена Корнійчука з заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель. МЗС Ізраїлю нібито запропонували передавати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у ворогів Ізраїлю.
- 27 січня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив намір країни передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані.
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