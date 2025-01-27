"Зіпсований телефон": посол Ізраїлю Бродський спростував заяву про нібито передачу Україні захопленої в Лівані російської зброї

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон. Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті", - каже Бродський.

За його словами, відтоді Шаррен Хаскель стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи.

"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і міністерства оборони. Жодного такого рішення міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", - додав він.