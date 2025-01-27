"Зіпсований телефон": посол Ізраїлю Бродський спростував заяву про нібито передачу Україні захопленої в Лівані російської зброї
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив намір країни передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон. Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті", - каже Бродський.
За його словами, відтоді Шаррен Хаскель стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи.
"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і міністерства оборони. Жодного такого рішення міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", - додав він.
- Минулого тижня відбулася зустріч посла України Євгена Корнійчука з заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель. У міністерстві закордонних справ Ізраїлю нібито запропонували передавати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у ворогів Ізраїлю.
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