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Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів у Лівані та Сирії

Катерина Єсікова
10 листопада, 2024 неділя
21:19
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вперше визнав, що країна стоїть за підривами пейджерів і рацій у бойовиків "Хезболли" у Лівані та Сирії

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Операції з використанням пейджерів та ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насрали були проведені, попри протидію високопосадовців в оборонному відомстві та відповідальних за них осіб у політичному ешелоні", - заявив Нетаньяху.

Згідно з цитатами, які потрапили до єврейських ЗМІ, прем'єр вперше визнав відповідну інформацію під час щотижневого засідання кабінету міністрів.

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Про підрив пейджерів у Лівані

У Бейруті та в інших містах Лівану 17 вересня сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. 

Тоді міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявив, що в результаті вибухів загинули щонайменше дев'ять осіб, у тому числі 8-річна дівчинка, і 2750 поранені, 200 з них у важкому стані.

Наступного дня вибухи пристроїв зафіксували на півдні країни та в південних передмістях Бейрута. За даними ліванських чиновників на вечір 18 вересня, 14 людей загинули та близько 450 поранені під час другої хвилі вибухів.

Щонайменше один із вибухів стався на похороні бойовиків "Хезболли", які загинули  під час детонації пейджерів 17 вересня.

Як повідомляло АВС із посиланням на власні джерела, Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані. Деякі зі співробітників навіть не знали про справжню мету роботи.

Теги:
Новини
Сирія
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Беньямін Нетаньягу
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