Ілля Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Про це він написав у facebook.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", - йдеться у повідомленні.

Євлаш додав, що "настав час рухатись далі".

Довідково. Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків із громадськістю. Очолював службу звʼязків із громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".