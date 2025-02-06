Ілля Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ
У четвер, 6 лютого, начальник служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш оголосив, що пішов з посади
Про це він написав у facebook.
"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", - йдеться у повідомленні.
Євлаш додав, що "настав час рухатись далі".
Довідково. Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків із громадськістю. Очолював службу звʼязків із громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".
- 16 березня 2024 року Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ. На його посаду призначили Іллю Євлаша.
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