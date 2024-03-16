Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
У суботу, 16 березня, Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"З моменту повномасштабного вторгнення я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від президента України", - каже Олещук про Юрія Ігната.
За словами Олещука, сьогодні він подякував Ігнату вп'яте. Він покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ.
"Він (прим. - Юрій Ігнат) залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне – усім залишатись людьми!", - наголошує Олещук.
- На початку березня Юрій Ігнат розповідав, що Повітряні сили України отримали додаткові інструменти для протидії російської агресії.
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