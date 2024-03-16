Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"З моменту повномасштабного вторгнення я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від президента України", - каже Олещук про Юрія Ігната.

За словами Олещука, сьогодні він подякував Ігнату вп'яте. Він покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ.

"Він (прим. - Юрій Ігнат) залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне – усім залишатись людьми!", - наголошує Олещук.