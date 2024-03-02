"Отримали додаткові інструменти": у Повітряних силах прокоментували "літакопад" РФ

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.

За його словами, наразі деталі щодо зброї та збиття російських літаків розкривати поки не можна.

"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є у нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ - їх може очікувати сюрприз", - сказав Ігнат.

Він також додав, що ворог не почувається в небі вже настільки вільно, як це було раніше.

"Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже й дуже-дуже мало, щоб таку величезну територію лінії фронту зараз закрити", - наголосив речник.