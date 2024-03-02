"Отримали додаткові інструменти": у Повітряних силах прокоментували "літакопад" РФ
Повітряні сили України отримали додаткові інструменти для протидії російської агресії. Це змушує ворожі сили не почуватися в небі так вільно, як раніше
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.
За його словами, наразі деталі щодо зброї та збиття російських літаків розкривати поки не можна.
"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є у нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ - їх може очікувати сюрприз", - сказав Ігнат.
Він також додав, що ворог не почувається в небі вже настільки вільно, як це було раніше.
"Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже й дуже-дуже мало, щоб таку величезну територію лінії фронту зараз закрити", - наголосив речник.
- Нещодавно Ігнат заявив, що росіяни не припиняють "м'ясні авіаційні атаки", тому частіше попадатимуть в зону ураження української ППО.
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