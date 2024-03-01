"Льотчики відчувають, що вони під прицілом": Ігнат заявив, що авіація РФ буде частіше збиватися українською ППО

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Росіяни, як ви бачите, і м'ясні штурми не припиняють. І як казав командувач Повітряних сил ЗСУ, вони не припиняють й м'ясні авіаційні атаки. Тобто не можуть второпати, що їх тут не чекають. Що будуть вони дедалі частіше попадати в зону ураження нашої протиповітряної оборони, оскільки є у нас вже сьогодні засоби, які можуть їх діставати", - заявив він, зауваживши, що цих засобів мало, які можуть бити на далекі відстані, але вони є на усіх напрямках.

За його словами, росіяни мають протиракетні маневри, різні способи уникнути від потрапляння в літак.

"Але, як бачите, частенько їм це не вдається. Тому російські льотчики вже відчувають, що вони під прицілом. І це дуже добре. Залишається дочекатися ще більшого постачання від наших партнерів тих систем, які можуть їх знищувати, а також і літаків F-16", - наголосив Ігнат.