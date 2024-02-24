Увесь екіпаж збитого російського літака А-50 загинув, - ЗМІ
Українська розвідка підтвердила, що весь екіпаж збитого 23 лютого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 загинув
Про це повідомляють Укрінформ та Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.
За даними джерел у розвідці, на борту збитого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 було 10 членів екіпажу.
"Увесь екіпаж літака А-50 загинув", - зазначило джерело.
Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
Серед загиблих:
- командир корабля – майор Боровиков
- помічник командира – майор Чанцев
- штурман – капітан Провалов
- бортовий інженер – капітан Васильєв
- старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв
- начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов
- штурман наведення – майор Рулюк
- штурман наведення – лейтенант Тельманов
- старший бортовий інженер – капітан Бєлов
- бортовий інженер – майор Солдаткін.
Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.
Жертв від падіння літака на землі немає.
Зазначається, що наразі відомо про наявність 7 літаків дальнього радіолокаційного виявлення у воєнно-транспортній авіації РФ.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе