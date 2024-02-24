Увесь екіпаж збитого російського літака А-50 загинув, - ЗМІ

Про це повідомляють Укрінформ та Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.

За даними джерел у розвідці, на борту збитого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 було 10 членів екіпажу.

"Увесь екіпаж літака А-50 загинув", - зазначило джерело.

Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Серед загиблих:

командир корабля – майор Боровиков

помічник командира – майор Чанцев

штурман – капітан Провалов

бортовий інженер – капітан Васильєв

старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв

начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов

штурман наведення – майор Рулюк

штурман наведення – лейтенант Тельманов

старший бортовий інженер – капітан Бєлов

бортовий інженер – майор Солдаткін.

Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Жертв від падіння літака на землі немає.

Зазначається, що наразі відомо про наявність 7 літаків дальнього радіолокаційного виявлення у воєнно-транспортній авіації РФ.