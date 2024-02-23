Сили оборони України знищили російський літак А-50

Інформацією про знищення російського А-50 підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!", - написав Олещук.

Командувач ПС також подякував Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат.

Російські телеграм-канали поширили відео з пожежею. За словами росіян, А-50 був збитий над Азовським морем і впав на територію Краснодарського краю.

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