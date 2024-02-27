Розвідка Британії оцінила наслідки збиття другого літака А-50 для РФ
Британська розвідка вважає, що знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50У демонструє, що Росія нездатна захистити свої повітряні засоби
Про це йдеться в огляді міноборони Британії.
Британські розвідники припустили, що російський літак, ймовірно, було збито ракетою класу "земля - повітря", під час того, як він пролітав на південь від Азовського моря над територією російського Краснодару.
"Існує невелика ймовірність того, що росіяни ненавмисно збили свій власний літак, намагаючись його захистити", - зауважили в розвідці.
Там нагадали, що Росія почала використовувати літаки А-50 над Азовським морем лише в листопаді 2023 року. Україна з того часу вже знищила другий такий літак: перший А-50 було збито 14 січня 2024 року.
"Це змусило російське керівництво розглянути більш безпечні райони для польотів літаків. Цей останній успіх України продемонстрував постійну нездатність Росії захистити високовартісні повітряні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських авіаційних стратегій", - йдеться у повідомленні.
Проте, у британському відомстві вважають, що "російські ВПС зможуть компенсувати раптову втрату А-50, оскільки у них залишилось ще сім справних літаків".
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