Авіаційний експерт назвав комплекс, яким ЗСУ, ймовірно, знищили російський літак А-50
Авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що Сили оборони, ймовірно, знищили російський літак ДРЛО А-50У зенітно-ракетним комплексом С-200
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Російський літак А-50У міг бути знищений ЗРК С-200 "Ангара". До речі, ці комплекси у 2013 році були зняті з озброєння ЗСУ. Це був період, коли в оборонній сфері України працювали люди, які були повʼязані з РФ. Тому вони поспіхом знімали ці ракети з озброєння. Якщо ми говоримо про С-200, то це комплекс, який розроблявся саме для знищення літаків ДРЛО та дальнього ураження ворога. Протягом 2015-2016 років в Україні був план відновлення та повернення на бойове чергування в склад ЗСУ цих комплексів", - розповів Долінце.
Експерт зауважив, що точна кількість ракет до С-200, яка є на складах в Україні, залишається невідомою.
"Ми мали певну кількість ракет до комплексів С-200 на складах. Комплекси С-200 у 2013 році були ще в стані бойового чергування. Всі вони обслуговувалися й могли виконувати всі необхідні завдання. Тому можемо зробити висновки, що певна кількість такого озброєння в нас є. Залишається відкритим питання про наявність ракет до С-200", - додав він.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР повідомило, що сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.
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