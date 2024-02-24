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Головна Війна з Росією "Спершу спалах, потім розриви": ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили збиття свого літака А-50У

"Спершу спалах, потім розриви": ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили збиття свого літака А-50У

24 лютого, 2024 субота
09:29
Війна з Росією

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови окупантів, які підтвердили знищення літака далекого радіолокаційного стеження А-50У 23 лютого

Про це повідомляє пресслужба ГУР.
 
Зазначається, що літак був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінськ" та мав виконувати завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45 зафіксували припинення роботи радіолокаційного комплексу "Шмель", яким обладнано А-50У. 

Перехоплені розвідниками переговори між членами екіпажу прикриття Су-35 розкрили секрет зникнення: ті обговорювали між собою вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У.

"Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи", - зазначили у ГУР.

Крім того, після збиття А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу Міллерове. Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

  • Ввечері 23 лютого Сили оборони України знищили російський літак А-50У. В Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
ГУР
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