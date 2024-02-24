"Спершу спалах, потім розриви": ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили збиття свого літака А-50У

Про це повідомляє пресслужба ГУР.



Зазначається, що літак був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінськ" та мав виконувати завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45 зафіксували припинення роботи радіолокаційного комплексу "Шмель", яким обладнано А-50У.

Перехоплені розвідниками переговори між членами екіпажу прикриття Су-35 розкрили секрет зникнення: ті обговорювали між собою вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У.

"Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи", - зазначили у ГУР.

Крім того, після збиття А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу Міллерове. Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.