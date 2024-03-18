Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних сил ЗСУ
Наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 15 березня начальником служби звʼязків із громадськістю командування Повітряних сил призначено майора Іллю Євлаша
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків із громадськістю. Очолював службу звʼязків із громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".
- У суботу, 16 березня, Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ.
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