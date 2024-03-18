Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків із громадськістю. Очолював службу звʼязків із громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".