Україна потребує додаткового обсягу газу, - президент Асоціації "Газові трейдери України"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі для побутових споживачів нічого не змінилося: ні ціна, ні наявність газу. Видобуток газу в Україні потрохи збільшується, і у 2024 році він становив не набагато менше ніж 20 млрд кубічних метрів", - наголосив Мизовець.

За словами президента Асоціації "Газові трейдери України", якщо брати загальний газовий баланс, то Україна потребує додаткової кількості газу.

"У нас були запаси газу в підземних сховищах, які ми використовуємо, і, відповідно, це не було терміново необхідно. Але на майбутнє дефіцит у майже один мільярд кубічних метрів потрібно буде покривати за рахунок зовнішніх закупівель і закачування газу з-за кордону, або потрібно наростити видобуток, щоб покривати всі наші внутрішні потреби", - пояснив Мизовець.

Президент Асоціації "Газові трейдери України" також зауважив, що зростання видобутку газу - це процес не швидкий і займає кілька років, навіть при розвіданих запасах і можливостях.

"Тому сподіватися, що ми будемо бездефіцитною державою в газовому питанні у 2025 році, не варто", - вважає Мизовець.