Україна потребує додаткового обсягу газу, - президент Асоціації "Газові трейдери України"
Президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець зазначив, що майбутній дефіцит газу потрібно буде покривати за рахунок зовнішніх закупівель
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі для побутових споживачів нічого не змінилося: ні ціна, ні наявність газу. Видобуток газу в Україні потрохи збільшується, і у 2024 році він становив не набагато менше ніж 20 млрд кубічних метрів", - наголосив Мизовець.
За словами президента Асоціації "Газові трейдери України", якщо брати загальний газовий баланс, то Україна потребує додаткової кількості газу.
"У нас були запаси газу в підземних сховищах, які ми використовуємо, і, відповідно, це не було терміново необхідно. Але на майбутнє дефіцит у майже один мільярд кубічних метрів потрібно буде покривати за рахунок зовнішніх закупівель і закачування газу з-за кордону, або потрібно наростити видобуток, щоб покривати всі наші внутрішні потреби", - пояснив Мизовець.
Президент Асоціації "Газові трейдери України" також зауважив, що зростання видобутку газу - це процес не швидкий і займає кілька років, навіть при розвіданих запасах і можливостях.
"Тому сподіватися, що ми будемо бездефіцитною державою в газовому питанні у 2025 році, не варто", - вважає Мизовець.
- Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує США свої підземні газові сховища. Також Київ пропонує американському бізнесу взяти участь у відбудові.
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