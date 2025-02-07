"Кривбас" продав свого футболіста у Лівію
Півзахисник українського "Кривбасу" Джихад Бізімана перейшов у клуб з чемпіонату Лівії
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Джихад Бізімана перейшов у лівійський "Аль-Ахлі". Сума угоди не розголошується, але за інформацією Transfermarkt, сума трансферу - 300 тис. євро.
Бізімана приєднався до "Кривбасу" у липні 2023 року. За півтора року встиг зіграти за криворізький клуб 49 матчів і забив 2 голи.
"ФК "Кривбас" дякує Джихаду за плідну співпрацю і професіоналізм та бажає всього найкращого у подальшій карʼєрі", - йдеться у повідомленні клубу.
- 5 лютого президент болівійського "Болівара" Марсело Клауре оголосив про трансфер захисника Дієго Арройо у донецький "Шахтар" за $1 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.85
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе