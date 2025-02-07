"Кривбас" продав свого футболіста у Лівію

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Джихад Бізімана перейшов у лівійський "Аль-Ахлі". Сума угоди не розголошується, але за інформацією Transfermarkt, сума трансферу - 300 тис. євро.

Бізімана приєднався до "Кривбасу" у липні 2023 року. За півтора року встиг зіграти за криворізький клуб 49 матчів і забив 2 голи.

"ФК "Кривбас" дякує Джихаду за плідну співпрацю і професіоналізм та бажає всього найкращого у подальшій карʼєрі", - йдеться у повідомленні клубу.