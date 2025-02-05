У Болівії відзвітували, що продають у "Шахтар" захисника за $1 млн
Президент болівійського "Болівара" Марсело Клауре оголосив про трансфер захисника Дієго Арройо у донецький "Шахтар" за $1 млн
Про це пише "Трибуна".
"Талановиті болівійські гравці продовжують свій шлях у світовому футболі. Я радий оголосити про історичний продаж молодого болівійського футболіста Дієго Арройо донецькому "Шахтарю" за $1 млн", - йдеться у повідомленні.
За словами президента "Болівара", Арройо повинен посилити "Шахтар".
"Шахтар" – це найкраща команда України. Я завжди казав, що якщо ми надамо болівійським дітям та молоді умови для розвитку їхніх здібностей, ми зможемо створити нове покоління спортсменів та насамперед кращих людей. Вітаємо, Дієго Арройо! Я впевнений, що ти зробиш внесок у розвиток донецького "Шахтаря" й змусиш його пишатися тобою", - заявив Марсело Клауро.
Трансфер Дієго Арройо в "Шахтар". Що відомо
4 лютого болівійські ЗМІ повідомили, що "Шахтар" і "Болівар" вже узгодили трансфер Дієго Арройо за $1 млн. В угоді також прописано, що болівійський клуб збереже певний відсоток від майбутнього продажу захисника.
У цьому сезоні 19-річний Арройо провів 3 матчі за "Болівар" і зробив 1 асист. 19-річний футболіст дебютував за першу команду у вересні.
Trasfermarkt оцінює болівійського захисника у 25 тис. євро.
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