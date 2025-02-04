"Шахтар" знайшов в екзотичному чемпіонаті нового захисника за 1 млн євро

Про це повідомляє Proyecto Bolívar NB.

За інформацією, "Шахтар" і "Болівар" вже узгодити трансфер Дієго Арройо за $1 млн. В угоді також прописано, що болівійський клуб збереже певний відсоток від майбутнього продажу захисника.

У цьому сезоні 19-річний Арройо провів 3 матчі за "Болівар" і зробив 1 асист. 19-річний футболіст дебютував за першу команду у вересні.

Trasfermarkt оцінює болівійського захисника у 25 тис. євро.