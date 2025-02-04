"Шахтар" знайшов в екзотичному чемпіонаті нового захисника за 1 млн євро
Донецький "Шахтар" близький до трансферу центрального захисника болівійського "Болівара" Дієго Арройо
Про це повідомляє Proyecto Bolívar NB.
За інформацією, "Шахтар" і "Болівар" вже узгодити трансфер Дієго Арройо за $1 млн. В угоді також прописано, що болівійський клуб збереже певний відсоток від майбутнього продажу захисника.
У цьому сезоні 19-річний Арройо провів 3 матчі за "Болівар" і зробив 1 асист. 19-річний футболіст дебютував за першу команду у вересні.
Trasfermarkt оцінює болівійського захисника у 25 тис. євро.
- У понеділок, 3 лютого, "Шахтар" продав вінгера збірної України Олександра Зубкова турецькому "Трабзонспору".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.78Продаж 43.53
- Актуальне
- Важливе