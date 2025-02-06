Азербайджан закриває "Русский дом" у Баку

Про це повідомили на сайті МЗС Азербайджану .

Прессекретар МЗС Айхана Гаджізаде пояснив, що діяльність таких організацій, як Росспівробітництво, на території Азербайджанської Республіки регулюється відповідно до національного законодавства, принципу взаємності між країнами та вимог угод, досягнутих на двосторонній основі. Натомість організація порушила закон країни.

"Після інформування російської сторони про те, що Російський інформаційно-культурний центр – "Русский дом", який є представництвом Росспівробітництва в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану, 3 лютого 2025 року російській стороні була направлена ​​нота про припинення. Таким чином, відповідно до рішення азербайджанської сторони про припинення діяльності "Русского дома" в нашій країні, від російської сторони очікується вжиття відповідних заходів у цьому напрямку", – зазначив він.

"Русский дом" має залишити орендоване приміщення в Баку протягом півтора місяця у зв'язку із заявою орендодавця про плани продати його. Про це, як повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, сказав очільник Росспівробітництва Євген Примаков в ефірі телеканалу "Росія-24". Примаков також підтвердив, що влада Азербайджану поставила вимогу зареєструвати представництво Росспівробітництва в країні, оскільки зараз у нього немає юридичної реєстрації.

"Зараз відбувається робота по лінії МЗС. Я сподіваюся, оскільки це єдиний розумний варіант, що будуть ці емоції якось трошки припинені й адекватне розумне рішення з боку Азербайджану буде знайдено", – заявив він.