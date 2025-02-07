Коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся, - внук Мохаммеда Алі
Американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся
Про це повідомляє "Трибуна".
"У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту", - каже онук Мохаммеда Алі.
Ніко Алі Волш також дав прогноз, як би завершився бій Олександра Усика та Мохаммеда Алі.
"Так, це було б цікаво, це було б круто! Звісно, я оберу свого дідуся. Проте це був би дуже видовищний бій, бо Усик має харизму і талант, що зустрічається дуже рідко. І вони обидва це мають. Це був би неймовірний поєдинок", - йдеться у заяві.
- 1 лютого конголезький боксер надважкої ваги Мартін Баколе пообіцяв нокаутувати Олександра Усика.
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