"Зупиню його": боксер з Конго пообіцяв нокаутувати Усика
Конголезький боксер надважкої ваги Мартін Баколе заявив, що він переміг би українця Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Мартіна Баколе, для того, щоб нокаутувати Даніеля Дюбуа йому потрібно 1-2 раунди, а з Ентоні Джошуа він впорався б до 5 раунду.
"Як щодо Олександра Усика? Це був би важкий, хороший бій, але я зупиню його в шостому раунді. Я готовий до всього. Я готовий очолити будь-який дивізіон, якщо в мене буде така можливість", - певен боксер з Конго.
31-річний Мартін Баколе провів у ринзі 22 бої, здобув 16 перемог нокаутом. Програв лише в одному поєдинку.
- Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра 31 січня зізнався, що хотів би побитись з українським боксером Олександром Усиком.
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