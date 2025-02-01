"Зупиню його": боксер з Конго пообіцяв нокаутувати Усика

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Мартіна Баколе, для того, щоб нокаутувати Даніеля Дюбуа йому потрібно 1-2 раунди, а з Ентоні Джошуа він впорався б до 5 раунду.

"Як щодо Олександра Усика? Це був би важкий, хороший бій, але я зупиню його в шостому раунді. Я готовий до всього. Я готовий очолити будь-який дивізіон, якщо в мене буде така можливість", - певен боксер з Конго.

31-річний Мартін Баколе провів у ринзі 22 бої, здобув 16 перемог нокаутом. Програв лише в одному поєдинку.