"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном": боєць UFC кинув виклик Усику

Про це повідомляє Championship Rounds.

"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок", – сказав чемпіон UFC у напівважкій вазі (84 – 93 кг) Алекс Перейра.

8 березня Перейра проведе бій з Магомедом Анкалаєвим на UFC 313.