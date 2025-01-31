"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном": боєць UFC кинув виклик Усику
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра зізнався, що хотів би побитись з українським боксером Олександром Усиком
Про це повідомляє Championship Rounds.
"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок", – сказав чемпіон UFC у напівважкій вазі (84 – 93 кг) Алекс Перейра.
8 березня Перейра проведе бій з Магомедом Анкалаєвим на UFC 313.
- У грудні 2024-го в Ер-Ріяді Олександр Усик переміг у реванші Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
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