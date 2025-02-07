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У ССО розповіли про підготовку та фактори успіху Курської операції

Олена Будько
7 лютого, 2025 п'ятниця
00:29
Війна з Росією Курська область

У Курській операції Сили спеціальних операцій Збройних Сил України вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, Руху опору та безпілотників у координації з підрозділами Сил оборони

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Про це 6 лютого, через пів року після початку операції, повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

У командуванні ССО кажуть, що саме завдяки такій взаємодії вдалося досягти багатошарового тиску на російські війська та створити умови для швидкого просування основних сил на Курщині. 

Військові розповіли, малі групи CCO почали заходити у ворожий тил у Курській області Росії в червні 2024 року. Оператори ССО завчасно просувалися територією РФ у рамках підготовки до операції задовго до того, як стало відомо про основний наступ Сил оборони України. Вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні.

"Завдяки плануванню, знищення російських систем ППО і складів боєприпасів не залишали противнику можливості швидко реагувати. Точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення.

Таке виконання дозволило ССО завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ. Серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії", – додали в командуванні ССО.

У міру просування на Курщині основних підрозділів української армії групи спеціального призначення й Руху опору ССО в тилу ворога проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости й переправи. Бойову роботу координували з підрозділами Сил оборони. 

Своєю чергою рої дронів знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових.

Окрім цього, підрозділи Психологічних операцій ССО сіяли хаос серед цивільних, а російських військових дезорганізували через операцію з кодовою назвою "Сенека".

У Силах спецоперацій наголосили, що Курська операція стала єдиним випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордони Росії, а її військово-політичне керівництво виявилося неспроможним оперативно реагувати на зміну ситуації та асиметричність війни.

Щодо намагання росіян переламати хід подій шляхом залучення до бойових дій військових Північної Кореї наприкінці осені, в командуванні ССО зауважили, що вони швидко адаптувалися й завдали військам КНДР "чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому". Саме підрозділ ССО першим захопив документи та зброю військ КНДР, що допомогло дізнатися подробиці про рівень їхньої бойової, фізичної та ідеологічної підготовки.

"Зрештою, глибока автономність та висока підготовка підрозділів ССО за місяці роботи під час Курської операції дозволила Силам спеціальних операцій діяти без потреби постійної підтримки від інших підрозділів Сил оборони України. А розумне застосування, мобільність, злагодженість дій та високотехнологічне оснащення ССО доводять, що оборону переважаючого ворога можна ефективно підірвати та отримати успіх", – підсумували у ССО.

 

 

  • За даними Генштабу ЗСУ, за 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими
Теги:
Відео
Новини
військові
ЗСУ
ССО
Курськ
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